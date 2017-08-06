Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Меньков показал результат 8,27 м.

Золотую медаль завоевал южноафриканец Луво Маньонга. Серебро у американца Джарриона Лоусона.

В беге на 100 м бронзовым призером стал восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт. Золото в этой дистанции досталось американцу Джастину Гэтлину.

В 2006 году в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, и Гэтлин был дисквалифицирован за употребление допинговых препаратов.

В 2001 году спортсмен был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за дефицита внимания.