В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по факту причинения врачом травмы новорожденной девочке. Дело будет возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, во время визита врача на дом медицинский работник неверно произвела необходимые манипуляции с ребенком, в результате чего он ударился о бортик пеленального столика. Впоследствии врачи поставили девочке диагноз «тупая травма головы, рассечение лобной области».