Власти ФРГ исходят из того, что число просителей убежища в Германии в ближайшие месяцы будет расти, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на доклад Единого центра анализа и развития стратегии по борьбе с нелегальной миграцией (GASIM).

На рост числа нелегальных мигрантов указывает увеличение числа беженцев, прибывающих в Европу через Средиземное море, достижение Италией предела возможностей в приеме беженцев, ужесточение миграционной политики скандинавских стран и данные полиции ФРГ по противодействию попыткам нелегального пересечения границы.