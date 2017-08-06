Исключение Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (Меркосур) поддержала Организация американских государств (ОАГ). На переговорах в субботу об этом же говорили главы МИД стран, входящих в Меркосур. Решение было принято на фоне созыва в Венесуэле национального учредительного собрания.

«Решение, принятое правительствами Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, является примером действий в защиту принципов, которые объединяют наши страны, и передает послание надежды и поддержки народу Венесуэлы в момент его борьбы за свободу и права», – приводит «РИА Новости» текст коммюнике ОАГ.

Организация подчеркнула, что призывает к прекращению репрессий в Венесуэле и определению даты президентских выборов в 2017 году. Также ОАГ настаивает на открытии гуманитарного канала помощи населению, возвращении полномочий Национальной ассамблеи и упразднении «мошеннического» национального учредительного собрания.