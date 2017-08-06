Первую часть монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби» перевезли из литейной мастерской к месту установки на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве.

«День за днем будем возить последовательно. По нашему плану к концу месяца мы не только всё привезем, мы всё соберем. Потом будет доработка, зачистка и доводка», — рассказал журналистам скульптор и автор композиции Георгий Франгулян.

По его словам, основная часть мемориала «нарезана» на девять кусков, каждый из которых составляет 6 м в высоту и 3,3 м в ширину.

«Стена скорби» — двусторонний горельеф с несколькими арками, состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

Открытие монумента запланировано на 30 октября 2017 года, День памяти жертв политических репрессий.