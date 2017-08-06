В воскресенье в Японии прошли минута молчания в память о погибших при атомном взрыве в Хиросиме. Церемония состоялась в Парке Мира в центре Хиросимы, в ней приняли участие представители 80 стран.

Минуту молчания объявили ровно в 08:15:01 по местному времени (02:15:01 по московскому времени), сообщает ТАСС. В это время 72 года назад над Хиросимой произошел атомный взрыв.

Бомбардировщик «Энола Гей» пролетел над Хиросимой 6 августа 1945 года. Он сбросил четырехтонную урановую бомбу «Малыш», от взрыва которой сразу погибли от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв достигло 140 тыс. человек. Десятки тысяч человек страдали от последствий облучения.