Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС), а также пообщается с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках азиатского турне, которое начнется в 6 августа с посещения Филиппин.

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли Тиллерсон продолжит «поиск точек соприкосновения с Россией». Также она отметила, что США намерены открыто вести себя с Россией и «громко высказываться» по вопросам, в которых между странами есть расхождения.

«Есть много вопросов, по которым нам нужно говорить с Россией — это борьба с терроризмом, реагирование на ситуацию с Северной Кореей, урегулирование кризиса в Сирии. Так что я думаю, что они будут обсуждать это и многие другие вещи. Цель - увидеть, где мы можем работать вместе», — сказала дипломат в интервью CNN.

Переговоры Лаврова и Тиллерсона пройдут на фоне введения США новых и самых масштабных за последние три года санкции, которые направленны, в том числе, против российского энергетического сектора.

В МИД РФ сообщили, что в ходе встречи в формате Россия — АСЕАН, в частности, планируется обсудить вопросы борьбы с терроризмом, трансграничной преступностью, расширение торгово-экономической и инвестиционной кооперации.