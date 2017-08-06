Крупная авария с двумя жертвами произошла в Ростовской области. На трассе Шахты–Раздорская в Усть-Донецком районе столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Chevrolet Cruze.

На 35-м километре автодороги Шахты–Раздорская в Усть-Донецком районе Ростовской области водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze под управлением водителя 1993-го года рождения, — приводит ТАСС информацию от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Обе жертвы аварии — женщины, одна была пассажиркой ВАЗ, вторая — Chevrolet. Их личности пока не установлены. Пять человек получили ранения.