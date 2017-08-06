За Brexit британские власти могут заплатить Евросоюзу сумму в размере до €40 млрд. Лондон готов расстаться с такой суммой при условии, что Брюссель пойдет на обсуждение вопросов финансового урегулирования, например, возможность торгового соглашения в рамках сделки о будущем партнерстве.

О решении чиновников Великобритании сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sunday Telegraph.

Члены правительства Соединенного Королевства считают, что такая выплата является единственным способом выйти из возникшего тупика во время переговоров по Brexit.

Решение о выходе из ЕС было принято после референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев выступили за Brexit. К марту 2019 года процесс выхода из Евросоюза планируется завершить.