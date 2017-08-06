Постоянный представитель США ООН Никки Хейли считает, что новые санкции против КНДР стали «ударом под дых» руководству этой страны.

«Сегодня мы нанесли удар под дых Северной Корее. Теперь они могут либо быть осторожными и сказать: «Хорошо, давайте перестанем, давайте начнем вести себя ответственно и будем искать другие пути», либо они могут продолжать делать то, что они делают, и международное сообщество продолжит реагировать», — приводит слова Хейли CNN.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.