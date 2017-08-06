По мнению германских властей, в ближайшие месяцы произойдет скачок числа ищущих убежища иностранцев. Об этом говорится в докладе немецкого Единого центра анализа и развития стратегии по борьбе с нелегальной миграцией (GASIM).

О грядущем росте числа беженцев говорят сразу несколько факторов, считают авторы исследования. В пользу этого тезиса говорят и переполненность Италии мигрантами, и ужесточение миграционных законов в Скандинавии, и данные полиции Германии о попытках нелегально пересечь границу.

В докладе говорится о том, что всё чаще беженцы попадают в Германию в товарных составах. За полгода в Баварию таким образом пытались въехать 220 раз, причем 174 этих эпизода приходятся на июль.