Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что США при выделении военной помощи Украине руководствуются в том числе тем, чтобы не допустить усугубления конфликта на юго-востоке страны.

«Мы изучаем, какого рода поддержка на самом деле требуется Украине, но так, чтобы это соответствовало интересам США и общему стремлению сделать так, чтобы Россия больше не предпринимала дестабилизирующих и агрессивных действий, способных привести к усугублению конфликта», — сказал Макмастер в интервью MSNBC.

Ранее сообщалось, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений и добиваются одобрения со стороны Белого дома.