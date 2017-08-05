Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военные авантюры в конфликте вокруг КНДР с любой стороны обернутся катастрофой для региональной стабильности.

«Эвентуальные военные авантюры с любой стороны обернутся катастрофой для глобальной и региональной стабильности», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. При этом США не стали фиксировать в документе отказ от попыток смены режима в КНДР.