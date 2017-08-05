Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не стали фиксировать в резолюции Совбеза отказ от попыток смены режима в КНДР.

«Хотели бы надеяться на искренность высказанных госсекретарем США заверений о том, что США не ставят цель свержения действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну», — сказал Небензя, выступая на заседании СБ.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.