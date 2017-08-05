Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что допустившие ошибки в матче против московского «Динамо» (0:3) футболисты плакали в раздевалке после игры.

«В раздевалку пришли, у тех, кто совершал эти ошибки, у них слезы были. Но Москва слезам не верит. Мне сложно сказать, откуда эти ошибки», — сказал специалист.

Гаджиев подчеркнул, что если такие будут продолжаться, команде придется вести борьбу за выживание в чемпионате России, передает «Газета.ру».