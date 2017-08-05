Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин будет курировать строительство Дворца водных видов спорта в Саратове. По его словам, эта работа должна быть организована в обязательном порядке, несмотря на финансовые трудности.

«Будем этим проектом заниматься, будем искать средства на его реализацию, будем оказывать помощь. Губернатор этим живет, а я буду ему помогать», –– заявил Володин в ходе посещения одного саратовских долгостроев в микрорайоне Солнечный-2. Володин отметил, что в Саратове очень сильная и уже состоявшаяся спортивная подготовка детей, поэтому необходимо развивать это направление и сделать все, чтобы молодые спортсмены смогли заниматься и становиться чемпионами.

Дворец водных видов спорта начали строить в Саратове в 2014 году. Проект был заморожен в связи с финансовыми проблемами. Предварительные расходы на дворец спорта составляют 1 млрд 150 млн рублей.