Первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов заявил, что побег участников банды ГТА из Московского областного суда позволили предотвратить скоординированные действия сотрудников.

«Именно они в комплексе — совместными действиями, совместными усилиями, проявляя героизм, мужество, отвагу, просто профессионализм, смогли предотвратить страшные последствия возможного побега», — приводит слова Меликова «Россия 24».

Меликов добавил, что главнокомандующим войсками национальной гвардии всем участникам происшествия объявлена благодарность.

Кроме того, по словам первого замдиректора Росгвардии, необходимо будет реализовать мероприятия по награждению сотрудников государственными наградами.