Новое жилье для живущих в пятиэтажках близ «Москва-Сити» построят там же, на территории «Большого Сити». О планах в рамках программы реновации рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На территории так называемого Большого Сити есть ряд пятиэтажек, которые попали в программу реновации. На этой территории уже в течение ближайших пяти лет планируется построить новые дома для переселения, приводит его слова «Газета.ру».

Кроме того, на территории «Большого Сити» расселят жителей района Камушки. Некоторые из новых домов уже строятся, часть — проектируется.