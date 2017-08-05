В Азербайджане после взрыва в общежитии госпитализированы 25 человек
По меньшей мере 25 человек госпитализировали после взрыва в общежитии азербайджанского города Сумгайыт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врача больницы.
«Среди них есть и те, состояние которых тяжелое», — отметили в больнице.
Ранее МЧС Азербайджана эвакуировало жителей общежития, где произошло ЧП.
«В общежитии живут 114 семей вынужденных переселенцев с времен карабахской войны. Восемь семей — местные жители», — рассказали в МЧС.
Пожар, начавшийся после взрыва, удалось потушить, причины происшествия уточняются.