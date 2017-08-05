В американском штате Миннесота объявлена награда за помощь в поимке злоумышленников, устроивших взрыв и пожар в местном исламском центре. Размер вознаграждения составляет $10 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на мусульмано-американское общество штата.

«Мы призываем сообщество сохранять спокойствие и заботиться о своей безопасности», — говорится в обращении организации к мусульманам.

Инцидент в городе Блумингтон произошел в субботу рано утром по местному времени. Неизвестный разбил стекло в кабинете имама, бросил внутрь взрывное устройство и скрылся с места преступления на автомобиле. В здании центра имени Дарула Фарука произошел взрыв и начался пожар.

В это время внутри находились около 20 верующих, никто не пострадал. Огонь удалось быстро погасить.