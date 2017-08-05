Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым призвал того заняться вопросами экологии и газификации региона. От главы государства Васильев получил папку с жалобами кировчан, поступивших президенту при подготовке «прямой линии», пишет ТАСС.

«Люди справедливо спрашивают, что мы поставляем большой объем газа, нефти за рубеж, а как у нас с газификацией?» — спросил президент.

«Газпром» доводит трубу до необходимого района, добавил Владимир Путин, но доведением до потребителя должны заниматься власти региона.

Также Путин упомянул жалобы жителей области на нелегальную разработку карьеров и угрозу образования свалок у жилых домов, передает «Газета.ру».

Помимо этого, президент обратил внимание Васильева на проблемы области с медицинским обеспечением, предоставлением жилья очередникам и нехваткой детских садов в Кирове. «За год, конечно, мало, что можно успеть сделать, но в целом, мне кажется, вы на правильном пути, хочу пожелать вам успехов», —обратился президент к врио губернатора.

Игорь Васильев начал руководить Кировской областью в июле прошлого года.