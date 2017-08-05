Банк «ФК Открытие» сообщил о технических неполадках, в результате которых произошли перебои в работе банкоматов и операциям по картам. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook.

В банке отметили, что в настоящий момент специалисты работают над решением ситуации. Операции по картам уже доступны в некоторых банкоматах. Компания пообещала, что работа в полном объеме будет восстановлена в «ближайшее время».

«Банк «Открытие» приносит своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее о техническом сбое сообщал «Рокетбанк» — дочка «ФК Открытие». Финансовое учреждение подчеркивало, что неполадки носят временный характер.