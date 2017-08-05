Вылетевший из Ростова-на-Дону самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности.

Воздушно судно Airbus A-320 авиакомпании «Ямал» направлялось в Италию на крупнейший курорт адриатического побережья Римини. Во время полета сработал индикатор неисправности, в связи с чем экипаж принял решение приземлиться. Об этом сообщила директор департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ольга Ладейщикова.

Посадка прошла в штатном режиме, все пассажиры сейчас ожидают резервного борта для дальнейшего вылета.