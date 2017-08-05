МЧС направило промышленных альпинистов на затопленный рудник «Мир»
Для спасательных работ на руднике «Мир», где остаются восемь шахтеров, будут направлены промышленные альпинисты. Им предстоит обследовать контрольные скважины, сообщил «РИА Новости» замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
В настоящее время на руднике продолжается разведка горных выработок, чтобы определить направления спасательных работ. Альпинисты к ним приступят на рассвете в воскресенье.
Ранее в Мирный прибыл глава МЧС России Владимир Пучков во главе оперативной группы, в которую входят в том числе водолазы.
В субботу для аварийно-спасательных и других неотложных работ на руднике были задействованы 332 человека и 34 единицы техники. Объем воды, прорвавшейся из затопленного карьера на место горных работ, оценивается в 7 тыс. куб.
Авария произошла 4 августа 2017 года около 17 часов по местному времени. В шахте находился 151 горняк. Большинство из них удалось эвакуировать в первые часы после аварии. Один из спасенных находится в реанимации с переохлаждением.