Для спасательных работ на руднике «Мир», где остаются восемь шахтеров, будут направлены промышленные альпинисты. Им предстоит обследовать контрольные скважины, сообщил «РИА Новости» замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

В настоящее время на руднике продолжается разведка горных выработок, чтобы определить направления спасательных работ. Альпинисты к ним приступят на рассвете в воскресенье.

Ранее в Мирный прибыл глава МЧС России Владимир Пучков во главе оперативной группы, в которую входят в том числе водолазы.

В субботу для аварийно-спасательных и других неотложных работ на руднике были задействованы 332 человека и 34 единицы техники. Объем воды, прорвавшейся из затопленного карьера на место горных работ, оценивается в 7 тыс. куб.

Авария произошла 4 августа 2017 года около 17 часов по местному времени. В шахте находился 151 горняк. Большинство из них удалось эвакуировать в первые часы после аварии. Один из спасенных находится в реанимации с переохлаждением.