ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение о сильном дожде и грозе, которые могут продлиться в субботу до 22.00. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Согласно рекомендациям спасателей, лучше переждать непогоду в капитальном строении, быть более внимательными и осторожными на дорогах. Возможно затруднение движения транспорта и увеличение ДТП. При наличии автомобиля, стоит оставлять его в гараже либо вдали от деревьев и слабо защищенных конструкций.

Во время грозы следует близко не подходить к рекламным щитам и шатким строениям.