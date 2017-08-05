Московские власти рассчитывают начать строительство северного дублера Кутузовского проспекта в конце этого года или в начале следующего. Об этом в субботу заявил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает «Вечерняя Москва».

«Этот вопрос у нас уже решен полностью, как я говорю, «встал на рельсы», — сказал заммэра.

Хуснуллин уточнил, что проектно-сметная документация уже готова и сдана на экспертизу. В конце года будет объявлен конкурс на строительство.

По его словам, проект дублера вышел технически очень сложным, поскольку большая часть трассы будет проходить по эстакадам. Кроме того, дублер будет увязан с другими дорогами в районах, по которым он пройдет. «Возникают вопросы и с освобождением земельных участков», — добавил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что северный дублер пройдет от бизнес-центра «Москва-Сити» до Молодогвардейской улицы с выходом на МКАД, где соединится с объездом Одинцова и объездом трассы.