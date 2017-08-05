Американский журналист Патрик Ланкастер женился в Донецке на жительнице ДНР Ольге Астаниной.

Супруги решили обвенчаться в Храме Петра и Февронии города Донецка, передает «Звезда». У пары есть ребенок, а Патрик незадолго до этого события принял православие. Не торжественной церемонии присутствовали родственники и друзья молодоженов. Покидать Донецк Патрик и Ольга не планируют, лишь иногда для поездки в США к родителям мужа.

В разговоре с журналистами Патрик рассказал, что ФБР отреагировало на его решение и не раз приходило с вопросами к его матери. К счастью, все закончилось хорошо. В свою очередь Ольга отшутилась о реакции ее родителей. «Мы все люди, просто языковой барьер мешает, США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший», –– отметила девушка.

Знакомство молодых произошло три года назад в Донецке, когда Патрик работал журналистом в зоне конфликта на Донбассе.