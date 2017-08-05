В рамках 4-го тура РФПЛ «Динамо» принимало на своем поле пермский «Амкар». Встреча завершилась уверенной победой московского клуба — 3:0.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма. Точным ударом отметился Кирилл Панченко. На 64-й минуте второй мяч в ворота «Амкара» отправил Александр Зотов.

За восемь минут до конца встречи Вандерсон забил третий мяч, установив окончательный счет.

Эта победа стала первой для «Динамо» в текущем сезоне. В активе московского клуба ничья со «Спартаком» и два поражения — от «Урала» и «Ахмата».

В свою очередь, «Амкар» потерпел четвертое поражение кряду. Ранее пермяки уступили «Ахмату», «Анжи» и «Ростову».

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