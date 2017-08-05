Президент России Владимир Путин осмотрел поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра. Учреждение участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника» в целях повышения качества медпомощи за счет оптимизации процессов, сообщает ТАСС.

В поликлинике глава государства прочел отзывы и предложения посетителей на информационной доске. Пациенты жаловались на недостатки здания («на третьем этаже очень душно», «спустить терапевтов на второй этаж»), спорили о необходимости кофейного автомата и хвалили одного из медиков.

«Таких врачей, как Тимофей, побольше бы», — сказал президент после прочтения отзывов.

Вместе с главой государства поликлинику осмотрела министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Владимир Путин прибыл в Киров в субботу. В городе президент провел также заседание Совета по развитию местного самоуправления.