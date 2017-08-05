Решением национального учредительного собрания генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас отстранена от должности.

Единогласный вердикт озвучили на первой проводимой нацсобранием сессии, сообщается в трансляции государственного телевидения.

На пост генпрокурора уже назначен бывший защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб. Отмечается, что Диас была известна своим несогласием с действиями властей и выступала против устоявшегося государственного режима.