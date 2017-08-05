Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел переговоры с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, в ходе которых коллеги обсудили договоренность военно-технического сотрудничества.

Политики подтвердили курс на всестороннее развитие отношений в сфере обороны и ускорение реализации взаимовыгодных сделок в связи с санкциями против обеих стран, передает «РИА Новости».

Рогозин прибыл в Иран по поручению Владимира Путина на церемонию инаугурации президента Хасана Роухани, где у вице-премьера запланировано ряд встреч с иранским руководством.