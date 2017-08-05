В Эстонии торжественно перезахоронили останки 202 советских воинов, участвовавших в освобождении страны от фашистов, сообщает портал Delfi.

Останки советских воинов были обнаружены членами поискового клуба «Камерад». Они были перезахоронены в братской могиле поселка Синимяэ.

В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, российские дипломаты, члены ветеранских организаций и объединений российских соотечественников северо-востока Эстонии и многие другие.

«Мы обязаны этим людям, которых провожаем сегодня в последний путь, тем, что мы живы, что живут на земле наши дети и внуки», — отметил глава Силламяэской организации российских соотечественников Григорий Растегаев.

Бои за поселок Синимяэ развернулись в 1944 году. В них погибли около 120 тыс. советских воинов. В поселке Синимяэ покоится прах свыше 12 тыс. человек.