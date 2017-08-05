Вице-президентом Индии избран экс-министр информации и городского развития страны, член правящей партии «Бхаратия Джаната Парти» Венкая Найду, сообщает телеканал NDTV.

Соперником Найду выступил экс-губернатор Западной Бенгалии, внук Махатмы Ганди Гопалкришна. Он выдвигался от коалиции «Объединенный прогрессивный альянс».

Вице-премьера в Индии избирают депутаты обеих палат парламента. Член правящей партии одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 386 парламентариев. За внука Ганди проголосовали 224 депутата.

Гопалкришна Ганди поздравил своего соперника с победой и пожелал успехов на новом месте.

Добавим, что, согласно конституции страны, вице-президент возглавляет верхнюю палату парламента Индии, а также является вторым лицом в государстве. Если президент по той или иной причине не в состоянии выполнять свои обязанности, государством руководит вице-президент.