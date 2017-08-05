Непогода оставила без энергоснабжения три района Тверской области, в которых проживают более 20 тыс. человек. Из-за сильного ветра с градом отключения произошли в Ржевском районе, Старицком и Зубцовском, сообщает ТАСС со ссылкой на «МРСК Центр».

В компании отметили, что энергосистема в пострадавших районах «функционировала, но не была восстановлена до конца» после урагана 2 августа. Часть жителей получала электричество по резервным схемам.

Планируется, что ремонтные работы завершатся к 18.00. Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени.

«В целом восстановление энергосистемы Тверской области продлится до 8 августа», — сказали агентству в компании.

2 августа в результате урагана в Тверской и соседней Псковской областях произошли масштабные отключения электричества, повал десятков деревьев, кроме того, под Псковом жертвой шторма стал 14-летний подросток.

В субботу штормовое предупреждение было объявлено в Москве.