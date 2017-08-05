На сайте полицейской службы ЕС Европол появились приглашения для преступников в розыске, оформленные в виде открыток.

Так, открытка для преступника из Швеции оформлена в виде инструкции к мебели IKEA, в приглашении для чеха изображен бокал пива, а для гражданина Румынии — замок Дракулы.

«Дорогой Петр, у нас есть холодное пиво и большой подарок для тебя. Не упусти эту возможность», — обращается Европол к Петру Здражилю из Чехии, который шесть лет находится в розыске за коммерческие преступления.

В Европоле рассчитывают, что открытки привлекут внимание жителей стран ЕС, а те помогут полицейским в розыскных работах. В прошлом году были арестованы 36 скрывавшихся преступника, из которых 11 были задержаны по сообщениям от рядовых граждан.