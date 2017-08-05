Президент Молдавии Игорь Додон обратился к российским властям с просьбой не отвечать санкциями на объявление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что действия правительства, которые не считают легитимным большинство граждан, выдает нежелание сотрудничать с Москвой.

«Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнерства между нашими странами», — написал Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что граждане страны не разделяют позицию молдавского правительства.

«В связи с этим попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов», — отметил Додон.

Президент призвал российские власти «проявить мудрость» и «не поддаваться на очевидные провокации» молдавского правительства.