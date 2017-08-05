Украинские пограничники не пустили в страну свыше 3 тыс. россиян, а также отказали во въезде более 10 тыс. иностранцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он отметил, что только в течение суток погранслужбы отказали в пропуске более 100 лицам, среди них 20 — граждане России. Стражи границы изъяли 374 единицы оружия, несколько тысяч боеприпасов и килограммы взрывчатых веществ. По словам Слободяна, за первое полугодие 2017 года показатели попыток провезти запрещенные предметы превысили данные прошлого года на 4,5 раза.

Ведомство отмечает, что также было найдено свыше 100 похищенных автомобилей и грузов на сумму около $10 млн.