Власти Ленинградской области выделят администрации Всеволжского района субсидии в размере 17,2 млн рублей для создания мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным пресс-службы главы Ленобласти, общая стоимость проекта составляет порядка 22 млн рублей. Памятник планируется открыть к 1 ноября.

Крушение самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Москву, произошло 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом. В результате авиакатастрофы погибли все 224 человека. По данным российской стороны, причиной крушения лайнера стал взрыв бомбы, заложенной террористами на борту.