Глава «Алроса» Сергей Иванов сообщил о том, что компания оперативно прорабатывает новые варианты спасательных работ на руднике «Мир» в Якутии.

«Оперативно прорабатываются новые варианты спасательных работ, установлено дополнительное оборудование для откачки пульпы, везде, где это возможно, мы подаем в шахту воздух», — заявил Иванов.

В своем обращении к жителям Мирного Иванов также отметил, что родственники пострадавших на шахте получат компенсации, и поблагодарил тех горняков, которые примкнули к поисково-спасательным работам.

По последним данным, из алмазного рудника «Мир» удалось эвакуировать 143 шахтера, под землей остаются еще восемь человек, с их родственниками работают психологи.