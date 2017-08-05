Экс-депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в ДТП на границе Италии и Хорватии. Автомобиль, в котором она ехала, вылетел с горного серпантина на побережье Адриатического моря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, водитель Бережной не справился с управлением. Мужчина погиб на месте происшествия вместе с экс-депутатом.

В машине находилась восьмилетняя дочь Бережной, она отделалась незначительными травмами.

Ирине Бережной было 36 лет. Она была депутатом от правящей Партии регионов два созыва – в 2007-2014-х годах, входила в комитет по вопросам правосудия.

После работы в парламенте она возглавила Институт правовой политики и социальной защиты, выступала на российском телевидении. В одной из своих последних записей в Facebook Бережная протестовала против переименования проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.