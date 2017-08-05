Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас Написала в своем микроблоге, что военные заблокировали генпрокуратуру страны.

«Я осуждаю этот акт произвола», — написала она. Помимо этого, Ортега Диас прикрепила к записи фотографии, на которых изображены более 30 военных у входа в здание.

Как информируют латиноамериканские СМИ, это произошло из-за того, что генпрокурор Венесуэлы протестовала против работы учредительного собрания.

Напомним, с апреля южноамериканскую страну захлестывает волна протестов, поскольку лидер Венесуэлы Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, расширяющее полномочия президента. В столкновениях пострадали десятки людей.