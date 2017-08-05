Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по факту убийства генерального директора московского «Океанариума» Андрея Чернова. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как стало известно ранее, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории района Филевский парк тело мужчины с огнестрельными ранениями, позже было установлена личность убитого, им оказался гендиректор столичного «Океанариума», расположенного в развлекательном центре «Крокус-Сити».

«По версии следствия, неустановленное лицо, утром 04 августа 2017 года, находясь на территории района Филевский парк в городе Москве, расположенном в «Суворовском парке», умышленно, произвело не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора «Океанариума», расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров. От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

В пресс-службе ведомства также отметили, что следователи возбудили уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ «Убийство» и статье 222 части 1 «Незаконный оборот оружия».