Конвертоплан американских ВВС разбился у побережья Австралии
У восточного побережья Австралии упал американский военный конвертоплан. Крушение MV-22 Osprey, в котором могли находиться морские пехотинцы, произошло во время совместных учений в районе города Рокгемптон, штат Квинсленд, сообщает ABC.
В настоящее время проводится спасательная операция, задействованы катера и самолеты.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Конвертопланы используются из-за их большей скорости и грузоподъемности в сравнении с обычными вертолетами.
10 июня американский военный MV-22 Osprey совершил экстренную посадку на японском Иэ, у боевой машины сработал датчик технической неисправности.