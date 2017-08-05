У восточного побережья Австралии упал американский военный конвертоплан. Крушение MV-22 Osprey, в котором могли находиться морские пехотинцы, произошло во время совместных учений в районе города Рокгемптон, штат Квинсленд, сообщает ABC.

В настоящее время проводится спасательная операция, задействованы катера и самолеты.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Конвертопланы используются из-за их большей скорости и грузоподъемности в сравнении с обычными вертолетами.

10 июня американский военный MV-22 Osprey совершил экстренную посадку на японском Иэ, у боевой машины сработал датчик технической неисправности.