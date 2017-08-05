Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложили о ходе спасательной операции на руднике «Мир» в Якутии, сообщает пресс-служба российского правительства.

О деталях спасательной операции главе Кабинета министров рассказали руководитель МЧС РФ Владимир Пучков и глава Якутии Егор Борисов.

Неконтролируемый выброс воды на руднике «Мир» произошел в пятницу, 4 августа. В этот момент на выработке находилось свыше 150 горняков.

Сотрудники МЧС подняли на поверхность 142 человека. Позднее был спасен еще один горняк. В настоящий момент идет операция по спасению восьми человек.