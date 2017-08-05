Во время крупнейшего музыкального фестиваля в Грузии GEM fest скончалась 22-летняя девушка, еще шестеро гостей были госпитализированы с интоксикацией.

По данным некоторых СМИ, причиной случившегося могла стать передозировка наркотиков, которые продавались на фестивале в свободном доступе. Об этом пишет «Тбилисская неделя». Четверо из попавших в больницу подключены к аппарату искусственного дыхания, двое находятся в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь организаторы GEM fest заявляют, что на территории массового мероприятия работают специальные службы, предотвращающие употребление наркотических средств гостями фестиваля. В этом году Gem fest проходит в грузинском приморском городе Анаклия с 14 июля по 14 августа, в нем принимает участие более 500 известных диджеев.