По больнице в сирийской Ракке нанесен удар фосфорными бомбами. За атакой стоит международная коалиция.

Об авиаударе сообщает SANA со ссылкой на зампредседателя отделения Сирийского общества Красного Полумесяца Дину аль-Асаад.

По ее словам, на больницу упало свыше 20 фосфорных бомб. Аль-Асаад подчеркнула, что больница оказывала помощь более чем 100 тыс. жителей города и никаких террористов в здании не было.

Она добавила, что авиаудары коалиции во главе с США уничтожают инфраструктуру города. Под обстрелы попадают школы, пекарни. Аль-Асаад обратилась к международному сообществу с просьбой помешать коалиции уничтожать жизненно важные объекты города.

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.