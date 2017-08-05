Полиция Милана сообщила о том, что гражданин Польши сначала похитил 20-летнюю модель из Великобритании, а потом попытался продать на интернет-аукционе за €300 тыс.

Как стало известно итальянскому изданию TG24COM, девушка прибыла в Милан 11 июля, где должна была принять участие в съемках. Когда она приехала в назначенное время в студию, где должна была проходить фотосессия, что-то пошло не так.

В результате девушке ввели препарат, по составу похожий на наркоз, связали по рукам и ногам, сложили в сумку и вывезли в укрытие. После чего похититель выставил модель на теневом интернет-аукционе за биткоины, эквивалентные €300 тыс.

Как отмечается, девушка провела в плену неделю, после чего похититель, узнав, что у модели есть двухлетний ребенок, решил отпустить британку, для чего привез ее к зданию посольства Соединенного Королевства в Милане. Там похитителя задержали полицейские, которым он признался в содеянном.