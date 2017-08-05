Президент Руанды Поль Кагаме, в третий раз победивший на выборах главы государства, назвал свое переизбрание «формальностью». По данным властей африканской страны, после подсчета 80% бюллетеней Кагаме, правящий с 2000 года, получил 98% голосов, сообщает AP.

«Победа принадлежит руандийцам, которые выразили мне доверие», — сказал Кагаме.

На предыдущих выборах в 2010 году Кагаме также получил абсолютное большинство голосов — 93%.

Единственным соперником действующего президента в этот раз стал Франк Хабинеза от Демократической зеленой партии. Остальные оппозиционные партии в Руанде запрещены.

В прошлом году в США скончался последний король Руанды Кигели V. Он правил около года и в 1960-м бежал из страны. В 1961 году африканское королевство стало республикой.