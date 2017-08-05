В Японии из-за сильного тайфуна «Нору» погиб человек. Еще один человек пострадал, он находится без сознания.

По данным телекомпании NHK, 67-летний мужчина, проживающий на острове Якусима, закрывал ставни дома и был сбит шквалистым ветром. Его доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Еще одного мужчину спасатели обнаружили в море на острове Танэгасима. По предварительным данным, 84-летний местный житель отправился к причалу, был сбит порывом ветра и упал в море. В настоящий момент он находится в больнице без сознания.

Тайфун «Нору» обрушился на острова Якусима, Амами и Танэгасима. Сила ветра в некоторых районах превышает 35 м в секунду.