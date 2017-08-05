На популярном среди туристов острове Корсика несколько дней назад вспыхнули сильные лесные пожары. Природный катаклизм уничтожил уже более 180 гектаров лесных массивов.

Как сообщают французские СМИ, огонь, бушующий в Южной Корсике со 2 августа, за минувшую ночь продвинулся к северной части острова. Помимо этого, пожарные зафиксировали новые очаги возгорания на юге острова.

Сейчас борьбу со стихией ведут 250 сотрудников пожарных служб при поддержке четырех спецсамолетов. Спасатели считают, что понадобится еще несколько дней для того, чтобы сдержать распространение огня.